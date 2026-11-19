Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan satış baskısının etkisiyle düşüşünü sürdürdü. Ons altın 19 Kasım Perşembe günü 3 bin 700 dolar civarında işlem görerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Önceki gün 3 bin 750 doların altına inen değerli metal, son dönemdeki kayıplarıyla yatırımcıların dikkatini çekti. Altındaki sert geri çekilme, gümüş başta olmak üzere diğer değerli metallere de yansıdı.

FED TUTANAKLARI SATIŞLARI HIZLANDIRDI

ABD Merkez Bankasının ekim ayı toplantısına ilişkin yayımladığı tutanaklar, altın piyasasında satış baskısını artırdı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin büyük bölümünün enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için ilave faiz artırımlarına ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Enflasyonun yüksek seyrini koruması ve ABD ekonomisinin güçlü kalması, para politikasında sıkılaşmanın devam edebileceğine yönelik beklentileri artırdı. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar altın ve gümüşte satışlarını hızlandırdı.

ARALIK AYINDA 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ GÜNDEMDE

Fed'in ekim ayı toplantısında faizlerin sabit tutulmasına karar verilirken, iki üye 25 baz puanlık artış yapılmasını savundu. Toplantı tutanakları, bazı yetkililerin aralık ayında daha güçlü bir faiz artırımı seçeneğini değerlendirdiğini de ortaya koydu. Özellikle 50 baz puanlık artış ihtimalinin gündeme gelmesi, piyasalarda sıkı para politikasının beklenenden daha uzun sürebileceği endişesini artırdı.

FED ÜYESİ WALLER'DAN KRİTİK UYARI

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun istenilen yönde ilerlemediğini belirterek daha güçlü faiz artırımlarının değerlendirilebileceğini söyledi. Aralık ayında 50 baz puanlık artış seçeneğine dikkat çeken Waller, fiyat baskılarının kontrol altına alınması için kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Fed yetkililerinden gelen bu açıklamalar, piyasalarda faizlerin daha yüksek seviyelere çıkabileceği beklentisini güçlendirdi.

PİYASALAR FAİZ ARTIŞINA ODAKLANDI

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırmasına yüksek olasılık veriyor. Piyasalarda 25 baz puanlık artış temel senaryo olarak öne çıkarken, 50 baz puanlık daha güçlü bir adım ihtimali de değerlendiriliyor. Fed'in 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı, altın ve diğer değerli metallerin kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor.

GÜÇLENEN DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenlerinden biri de ABD dolarının uluslararası piyasalarda değer kazanması oldu. Fed'in faizleri artıracağı beklentisi, dolar cinsinden varlıklara olan talebi desteklerken altının cazibesini azaltıyor. Faiz getirisi sağlamayan altının elde tutulmasının fırsat maliyeti yükseldiği için yatırımcılar tahvil ve benzeri getiri sağlayan varlıklara yönelebiliyor. Doların güçlenmesi ayrıca altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek talebi sınırlayabiliyor.

GÜMÜŞTE DE SERT KAYIPLAR YAŞANDI

Altındaki düşüş gümüş piyasasını da etkiledi. Fed'in daha sıkı para politikası izleyeceği beklentisiyle gümüş fiyatlarında da sert satışlar görüldü. Altından farklı olarak sanayi üretiminde yaygın kullanılan gümüş, küresel ekonomik büyümeye ve endüstriyel talebe ilişkin endişelerden de olumsuz etkilendi. Değerli metallerdeki genel satış dalgası, yatırımcıların faiz ve dolar beklentilerine daha fazla odaklanmasına neden oldu.

ALTINDA BASKI 2027'YE KADAR SÜREBİLİR

The Gold Forecast analisti Gary Wagner, Fed tutanaklarının değerli metaller açısından önemli mesajlar verdiğini belirtti. Wagner'e göre faiz artırımlarının 2027'nin ilk aylarında da devam edebileceğine yönelik beklentiler, altın üzerindeki baskının yalnızca aralık ayıyla sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor. Uzman isim, altının gelecekteki yönünü belirleyecek temel unsurun faizlerin ne kadar yükseleceği ve yüksek seviyelerde ne kadar süre kalacağına ilişkin piyasa beklentileri olacağını değerlendirdi.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Altın piyasasında bundan sonraki süreçte ABD'den gelecek enflasyon, istihdam ve ekonomik büyüme verileri yakından takip edilecek. Özellikle enflasyonda beklenenden güçlü bir artış yaşanması, Fed'in daha sert faiz artırımlarına yönelmesine neden olabilir. Buna karşılık fiyat baskılarında yavaşlama görülmesi, altın üzerindeki satış baskısının hafiflemesine katkı sağlayabilir. Yatırımcılar, aralık ayındaki faiz kararının yanı sıra Fed yetkililerinden gelecek açıklamalara da odaklanmış durumda.

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