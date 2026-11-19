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Türk televizyonunun en çok hatırlanan dizilerinden Yaprak Dökümü'nde Fikret ve Cevriye karakterlerini oynayan Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, yaklaşık 20 yıl sonra aynı projede buluştu. İki oyuncu, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminde aynı karakterin farklı yaşlarına hayat verdi.

AYNI KADININ GENÇLİĞİ VE YAŞLILIĞI

Başrollerinde Devrim Özkan ile Mehmet Günsür'ün yer aldığı filmde Güler Ökten, Mavi'nin babaannesi Elif'i canlandırıyor. Bennu Yıldırımlar ise aynı karakterin gençlik yıllarını oynuyor. Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak'ın yönettiği filmin galası dün akşam İstanbul'da yapıldı; iki oyuncu galada yan yana objektiflere yansıdı.

Serinin üçüncü filmi, farklı dönemler arasında gidip gelen tesadüf hikâyelerini anlatıyor. Yönetmen İpek Sorak da galada, bazı sahnelerde oyuncuları gençleştirmek için yapay zekadan yararlandıklarını söylemişti.

DİZİDE GELİN İLE KAYINVALİDEYDİLER

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında ekranda kaldı ve tekrarlarıyla bugün de ilgi görüyor. Dizide Bennu Yıldırımlar, Ali Rıza Bey'in kızı Fikret'i; Güler Ökten ise Fikret'in kayınvalidesi Cevriye'yi canlandırmıştı. Gelin ile kayınvalide arasındaki gerginlikler, dizinin en akılda kalan sahneleri arasına girdi.

"BANA ÇOK GÜZEL GÜNLER YAŞATTILAR"

Gece Muhabiri'nin aktardığına göre, galada kendisine Yaprak Dökümü'nü hatırlattıkları söylenen Bennu Yıldırımlar, "Her gün yayınlanırsa tabii ki de anımsarsınız" yanıtını verdi.

85 yaşındaki Güler Ökten ise yeni filmde yer almaktan duyduğu mutluluğu anlattı: "İnsan 85 yaşına gelince böyle güzel bir ekiple çalışınca çok mutlu oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum, çünkü bana çok güzel günler yaşattılar."