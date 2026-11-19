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Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve attığı gollerle bordo-mavili taraftarların hafızasında yer edinen Oscar Cardozo, yeşil sahalara veda ettikten sonra farklı bir alana yöneldi. 43 yaşındaki eski futbolcu, ülkesi Paraguay'da ticaret hayatına başladı.

İlk olarak et restoranı açan Cardozo, daha sonra yatırımlarını hayvancılık sektörüne taşıdı. Futbolculuk yıllarında golcü kimliğiyle tanınan Paraguaylı isim, artık restoran işletmeciliği ve hayvancılıkla ilgileniyor.

TRABZONSPOR'DA 28 GOL ATTI

Kariyeri boyunca 780 karşılaşmada forma giyen Cardozo, 260 gol ve 84 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'da 66 maça çıkan Paraguaylı golcü, bordo-mavili formayla 28 gol atarken 6 asist yaptı.