Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde dünyaya gelen ve sağlıklı olduğu belirtilen erkek bebek, doğumundan 50 saat sonra enfeksiyon şüphesiyle alındığı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 1,5 saat içinde hayatını kaybetti. Acılı anne Cansu Özdemir, bebeğinin ölümünde ihmali bulunduğunu öne sürdüğü sorumlu hemşirenin, daha önce aynı hastanede 17 günlük bir bebeğin kuvözden düşerek serebral palsi geçirmesine neden olan ve soruşturma izni verilmeyen hemşire ile aynı kişi olduğunu iddia etti.

Olay, 28 Kasım 2025 tarihinde Eskişehir Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 34 yaşındaki Cansu Özdemir, 40 haftalık gebeliğinin ardından gece saat 00.35'te 3 kilo 200 gram ağırlığında, 9/10 Apgar skoru ile sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından yapılan ilk kontrollerde solunum sıkıntısı bulunmayan ve genel durumu iyi olan bebek, anne yanı takibine alındı. Ancak doğumdan yaklaşık 50 saat sonra, 29 Kasım 2025 akşamı saat 20.15 sıralarında servise gelen görevliler, kan tahlillerinde CRP yüksekliği ve kilo kaybı tespit edildiğini belirterek bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesi 1. basamağa aldı. Yoğun bakıma yatırıldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra fenalaşan ve kalbi duran bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Sapasağlamdı, yoğun bakıma alındıktan 1,5 saat sonra ölüsünü verdiler"

Bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ve hiçbir sorununun bulunmadığını belirten anne Cansu Özdemir, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"28 Kasım 2025'te gece 00.35'te bebeğim doğdu. 50 saat benim yanımdaydı. Sapa sağlamdı, beni emiyordu, gayet sağlıklıydı. Zaten doğumunda canlı olarak 9-10 Apgar skoru aldı. Doktorlarım tertemiz doğum olduğunu söyledi. Daha sonra 'enfeksiyon var' diyerek yoğun bakıma aldılar, 1,5 saat içinde ölüsünü verdiler. Yoğun bakıma çağırdıklarında eşimle içeri girdik, bebek cihazlara bağlanmıştı. Biraz bekledikten sonra bana imza attırdılar. Ne imzaladığımı bilmiyorum. Epikriz raporunda da 'yatış dışı ölüm' yazıyor ve ölüm raporunda bize hiç sorulmadığı halde 'aile otopsi istemiyor' ibaresi yer alıyor."

"Bu olaydaki hemşire daha önce kuvözden bebek düşüren hemşire ile aynı"

Sorumlu ebe hemşirenin daha önce aynı hastanede yaşanan başka bir ihmal iddiasının da öznesi olduğunu öne süren anne Özdemir, "Doktor 75 mililitre beslenme demiş, hemşire sisteme 50 cc yazmış ama ifadesinde 'telaşla yazdım, 40 cc kullandım' diyor. Neyin telaşıydı bu? Daha önce aynı Yenidoğan bölümünde 17 günlük Süleyman bebeğin kuvözden düşerek engelli kalmasına neden olan hemşire ile bu olaydaki hemşire aynı kişi. Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilen soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edeceğiz. Bu kararın sağlık çalışanlarını koruduğunu düşünüyoruz. Adalet bekliyorum, bebeğimin sorumlularının bulunmasını istiyorum" dedi.

Mesleki Sorumluluk Kurulu soruşturma izni vermedi

Ailenin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından ön inceleme başlatıldı. Kurul tarafından 5 Ekim 2026 tarihinde hazırlanan raporda; bebeğin doğum sonrası anne yanında 1,5 gün sorunsuz izlendiği ancak CRP yüksekliği ve tartı kaybı nedeniyle yatışının tıbben uygun olduğu kaydedildi. Raporun sonuç kısmında ise, mevcut kayıtlarla bebeğin ölümüne neden olan kardiyopulmoner arrest ile beslenme veya tedavi süreci arasında kesin bir sebepli ilişkisi kurulamadığı belirtilerek, ön inceleme yapılan doktor, ebe ve hemşireler hakkında kusur bulunmadığı kanaatiyle soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi. Bunun üzerine mağdur avukatının Bölge İdare Mahkemesine itiraz başvurusu yaptığı öğrenildi.

Bu arada, İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı