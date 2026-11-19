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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından 17 yaşındaki Arda Güler, stadyumdan ayrılarak ailesinin aracına doğru yürümeye başladı. Otopark çıkışında genç takım arkadaşını fark eden Mert Hakan Yandaş ise aracını durdurarak Arda'ya seslendi.

"GEL BENİMLE ARDA"

Mert Hakan, "Gel gel, benimle gel ben seni götüreyim." diyerek genç futbolcuyu arabasına davet etti. Arda Güler de takım arkadaşının teklifini kabul ederek araca bindi. Mert Hakan Yandaş, Arda'yı ailesinin yanına götürdü.

"İNŞALLAH BEN DE SÜRE BULMAYA DEVAM EDERİM"

Arda Güler, söz konusu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyetin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah ben de süre bulmaya devam ederim. Önemli olan kazanmaktı. Taraftarlarımıza minnettarım, inşallah devamı gelir." ifadelerini kullanmıştı. Genç futbolcunun babası ise maç sonrasında yaptığı açıklamada "Anne ve baba olarak, onunla gurur duyuyoruz." demişti.

ŞİMDİ REAL MADRID İLE 2032'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde henüz 17 yaşında olan Arda Güler, Temmuz 2023'te Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devi, milli futbolcunun sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını duyurdu.

Arda'nın Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamasının ardından Fenerbahçe döneminden kalan bu görüntüler yeniden hatırlandı. Mert Hakan Yandaş'ın genç takım arkadaşına yaptığı teklif, Arda Güler'in kariyerinin ilk yıllarından bir anı olarak yeniden gündeme geldi.