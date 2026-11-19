İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'a ait olduğu değerlendirilen cesedin Asi Nehri'nde çuvalda cesedinin bulunduğunu, olayla ilgili 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın Hatay'ın Antakya ilçesine geldiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirlendi. Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. ile görüştüğü tespit edildi. M.K.'nin ifadesinde, Ahmet Nuri Bezar'ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. E.C.K. ve eniştesi N.D.'nin Ahmet Nuri Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri ardından cesedini varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıkarıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Asi Nehri'nde dalgıç polisleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, Ahmet Nuri Bezar'a ait olduğu değerlendirilen, çuval içerisinde yanmış ve bütünlüğü bozulmuş insan cesedi bulundu.

Açıklamada ayrıca, "Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor, işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı