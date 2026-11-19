Gulf News'in haberine göre Ekvador Futbol Federasyonu (FEF), saldırıya uğrayan yardımcı hakemin ciddi şekilde yaralandığını açıkladı. Federasyon, hakemin ameliyat olmak zorunda kaldığını ve iyileşme sürecinin 60 gün olarak öngörüldüğünü bildirdi.

FUTBOLCUYA 8 YIL MEN CEZASI

Olayın ardından harekete geçen disiplin komitesi, Jhon Perlaza'yı maç hakemine yönelik fiziksel saldırıdan sorumlu buldu. Futbolcuya 8 yıl men cezası verilirken 19 Ekim 2034'e kadar futbolla ilgili tüm faaliyetlere katılması yasaklandı. Ekvador Futbol Federasyonu'nun, cezanın uluslararası alanda da geçerli olması için FIFA'ya başvuracağı belirtildi.

KULÜBE DE PARA CEZASI VERİLDİ

Disiplin kararında Club Ciudad de Yantzaza da yaptırımdan kurtulamadı. Kulübe 2 bin dolar para cezası verilirken yaralanan yardımcı hakemin tedavi masrafları için ayrıca 4 bin 369,73 dolar ödeme yükümlülüğü getirildi. Böylece kulübün ödemekle yükümlü tutulduğu toplam tutar 6 bin 369,73 dolara ulaştı.

SALDIRGAN FUTBOLCU TAKIMDAN GÖNDERİLDİ

Club Ciudad de Yantzaza, olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak sorumlu futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir kurum olarak, spor sahalarının içinde ve dışında, sözlü veya fiziksel olsun, tüm saldırganlık eylemlerini kesinlikle reddediyoruz. Futbolun saygı, bir arada yaşama ve adil oyun alanı olması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz, Bu üzücü olaydan sorumlu kişi tespit edildikten sonra, kurum onu derhal görevden alma kararı aldı ve bu nedenle artık kulübümüzün bir parçası değil."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi