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ABD'nin Connecticut eyaletinde 2020 yılında gerçekleşen bir bahçe satışında, kimliği açıklanmayan bir kişi küçük bir porselen kaseyi 35 dolara satın aldı. Kasenin görünümünden etkilenen alıcı, tarihi bir eser olabileceğini düşünerek fotoğraflarını Sotheby's müzayede evinin uzmanlarına gönderdi.

Yapılan incelemelerde kasenin sıradan bir ev eşyası olmadığı anlaşıldı. Eserin, Çin'de 1403-1424 yılları arasında hüküm süren Ming Hanedanlığı İmparatoru Yongle döneminde üretildiği belirlendi.

MÜZAYEDEDE SERVETE DÖNÜŞTÜ

Tarihi kase için başlangıçta 300 bin ile 500 bin dolar arasında değer biçildi. Eser, 17 Mart 2021'de New York'ta düzenlenen Sotheby's müzayedesinde satışa çıkarıldı. Tekliflerin ardından kase, alıcı komisyonu dahil 721 bin 800 dolara satıldı. Böylece 35 dolara alınan porselenin satış fiyatı, ilk ödenen tutarın 20 bin katını aştı.

DÜNYADA YALNIZCA 6 BENZERİ BULUNUYOR

Yaklaşık 16 santimetre çapındaki kase, kobalt mavisi çiçek desenleri ve nilüfer tomurcuğunu andıran tasarımıyla öne çıkıyor. Üzerinde nilüfer, şakayık, kasımpatı ve nar çiçeği motifleri bulunan eser, Yongle döneminin saray porselenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Sotheby's kayıtlarına göre kasenin dünyada yalnızca altı benzer örneği daha bulunuyor. Bu eserler arasında Taipei'deki Ulusal Saray Müzesi, İran Ulusal Müzesi, British Museum ve Victoria ve Albert Müzesi koleksiyonlarında bulunan parçalar da yer alıyor.

Uzmanlar, dönemin imparatorluk sarayında porselen üretiminin sıkı denetim altında tutulduğunu ve küçük kapların genellikle saray kullanımı için üretildiğini belirtiyor. Bu nedenle günümüze ulaşan örneklerin son derece nadir olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi