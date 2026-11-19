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ESENLER'de iddiaya göre bunalıma giren bir kişi, önce evinin balkonundan havaya ateş açtı ardından da kafasına silah dayayarak kendine zarar vermek istedi. Şüpheli polis ekiplerinin ve çocuklarının çabalarıyla ikna edildi. Silahını bırakan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 00.10 sıralarında Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan Motosikletli Polis Timleri, bir kişinin silahla kendine zarar vermek istediği ve havaya ateş açtığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, silahla kendine zarar vermek isteyen Selim O.(46) ile ileşime geçti. Elindeki silahı kafasına dayadığını gören polis ekipleri, sakinleşmesi ve silahı bırakması yönünde şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

ÇOCUKLARI DA İKNA ETMEYE ÇABALADI

Selim O.'nun çocukları B. O. ve S. O.'un da katıldığı ikna çabaları uzun süre sonunda sonuç verdi. Selim O., elindeki ruhsatsız tabancayı ve bıçağı balkondan sarkıttığı sepete koyarak polislere teslim etti. Ekiplere teslim olan Selim O. sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı