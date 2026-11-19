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İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2028'in elemeleri için geri sayım başladı. Kura çekimi, 6 Aralık Pazar günü Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta gerçekleştirilecek. Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekiminde 12 grup oluşturulacak. Grupların 6'sı beşer, 6'sı ise dörder takımdan oluşacak.

TÜRKİYE 2. TORBADA YER ALIYOR

A Milli Takım, kura çekimine 2. torbadan katılacak. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi Avrupa futbolunun güçlü ülkeleri bulunuyor. Ay-yıldızlılar, 1, 3 ve 4. torbalardan birer takımla eşleşecek. Beş takımlı bir gruba düşmesi halinde 5. torbadan da bir rakibi olacak.

EURO 2028 ELEMELERİNDE TORBALAR

1. TORBA: İngiltere, Portekiz, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika, Hollanda, Norveç, Yunanistan, İtalya, Danimarka, Hırvatistan.

2. TORBA: Galler, Sırbistan, Türkiye, Çekya, İsviçre, İsveç, Avusturya, Kuzey İrlanda, Slovenya, Bosna-Hersek, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti.

3. TORBA: Ukrayna, İskoçya, Kosova, Polonya, İsrail, Romanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, İzlanda, Slovakya.

4. TORBA: Estonya, Belarus, Faroe Adaları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Moldova, Ermenistan, Bulgaristan, Kazakistan, Lüksemburg, Litvanya, San Marino.

5. TORBA: Malta, Azerbaycan, Litvanya, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn.

EURO 2028'E KATILIM NASIL OLACAK?

Paylaşılan eleme formatına göre 12 grubun lideri doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincileri arasında en iyi dereceye sahip 8 takım da turnuva biletini alacak. A Milli Takım'ın rakipleri, 6 Aralık'ta yapılacak kura çekiminin ardından kesinleşecek.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi