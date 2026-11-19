Süper Lig'de yıldızları solladı! Zirvedeki isim şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda en fazla gol ve asist katkısı sağlayan futbolculara ilişkin listede sürpriz bir isim ilk sıraya yerleşti. Verilen istatistiklere göre Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Gift Orban, 10 gol ve 4 asistle toplam 14 skor katkısına ulaştı. Trabzonspor'dan Muhammed Salah ile Galatasaray'dan Victor Osimhen ise 12'şer katkıyla ikinci sırayı paylaştı. Listede Beşiktaş, Kasımpaşa ve Başakşehir'den futbolcular da bulunuyor.
- Amed Sportif Faaliyetler'in Nijeryalı hücum oyuncusu Gift Orban, 10 gol ve 4 asistle toplam 14 skor katkısı sağlayarak Süper Lig'in ilk bölümünün en üretken futbolcusu oldu.
- Trabzonspor'da oynayan Muhammed Salah ile Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 9 gol ve 3'er asistle 12'şer skor katkısına ulaştı.
- Beşiktaşlı Dusan Vlahovic (9 gol), Kasımpaşalı Adrian Benedyczak (7 gol, 2 asist), Başakşehirli Eldor Shomurodov (8 gol, 1 asist) ve Trabzonsporlu Ernest Muçi (3 gol, 6 asist) 9'ar skor katkısıyla aynı grupta yer aldı.
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk bölümünde gol ve asist istatistikleriyle öne çıkan futbolcular sıralandı. Verilen listeye göre zirvede, birçok yıldız ismi geride bırakan Gift Orban yer aldı.
GİFT ORBAN ZİRVEYE YERLEŞTİ
Sezonun ilk bölümünde en fazla skor katkısı sağlayan futbolcular arasında Amed Sportif Faaliyetler'in hücum oyuncusu Gift Orban ilk sırada gösterildi. Nijeryalı futbolcu, 10 gol ve 4 asistle toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı. Böylece listede yer alan diğer futbolcuları geride bıraktı. Orban'ın istatistiklerinde yalnızca attığı goller değil, takım arkadaşlarına hazırladığı gol fırsatları da öne çıktı. Hücumdaki üretkenliği, onu listenin ilk sırasına taşıdı.
SALAH VE OSİMHEN AYNI SAYIYA ULAŞTI
Gift Orban'ın arkasında ise iki önemli isim bulunuyor. Verilen listeye göre Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah ile Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 9 gol ve 3'er asistle toplam 12 skor katkısına ulaştı. İki futbolcu da gol sayısında aynı istatistiği yakalarken asist katkılarıyla da eşitliği bozamadı. Orban ile Salah ve Osimhen arasında 2 skor katkısı farkı bulunuyor. Bu tablo, listenin üst sıralarında gol ve asist üretiminin birbirine yakın olduğunu gösteriyor.
BEŞİKTAŞLI VLAHOVİC 9 GOLLE LİSTEDE
Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, verilen istatistiklere göre 9 golle listenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Vlahovic'in listede yer alan katkılarının tamamı gollerden oluşuyor. Böylece 9 gole doğrudan katkıyla üst sıralarda kendisine yer buldu. Kasımpaşa forması giyen Polonyalı forvet Adrian Benedyczak ise 7 gol ve 2 asistle aynı toplam katkıya ulaştı. İki futbolcunun toplam katkısı eşit olsa da bu sayıya ulaşma biçimleri farklılık gösterdi.
SHOMURODOV VE MUÇİ DE İLK SIRALARDA
Başakşehir'in Özbekistanlı forveti Eldor Shomurodov, listede 8 gol ve 1 asistle yer aldı. Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ernest Muçi ise gol atmaktan çok asist üretimiyle öne çıktı. Muçi, 3 gol ve 6 asistle toplam 9 skor katkısı sağladı. Böylece Vlahovic, Benedyczak, Shomurodov ve Muçi, toplam 9'ar katkıyla aynı grupta sıralandı.