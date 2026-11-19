Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk bölümünde gol ve asist istatistikleriyle öne çıkan futbolcular sıralandı. Verilen listeye göre zirvede, birçok yıldız ismi geride bırakan Gift Orban yer aldı.

GİFT ORBAN ZİRVEYE YERLEŞTİ

Sezonun ilk bölümünde en fazla skor katkısı sağlayan futbolcular arasında Amed Sportif Faaliyetler'in hücum oyuncusu Gift Orban ilk sırada gösterildi. Nijeryalı futbolcu, 10 gol ve 4 asistle toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı. Böylece listede yer alan diğer futbolcuları geride bıraktı. Orban'ın istatistiklerinde yalnızca attığı goller değil, takım arkadaşlarına hazırladığı gol fırsatları da öne çıktı. Hücumdaki üretkenliği, onu listenin ilk sırasına taşıdı.

SALAH VE OSİMHEN AYNI SAYIYA ULAŞTI

Gift Orban'ın arkasında ise iki önemli isim bulunuyor. Verilen listeye göre Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah ile Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 9 gol ve 3'er asistle toplam 12 skor katkısına ulaştı. İki futbolcu da gol sayısında aynı istatistiği yakalarken asist katkılarıyla da eşitliği bozamadı. Orban ile Salah ve Osimhen arasında 2 skor katkısı farkı bulunuyor. Bu tablo, listenin üst sıralarında gol ve asist üretiminin birbirine yakın olduğunu gösteriyor.

BEŞİKTAŞLI VLAHOVİC 9 GOLLE LİSTEDE

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, verilen istatistiklere göre 9 golle listenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Vlahovic'in listede yer alan katkılarının tamamı gollerden oluşuyor. Böylece 9 gole doğrudan katkıyla üst sıralarda kendisine yer buldu. Kasımpaşa forması giyen Polonyalı forvet Adrian Benedyczak ise 7 gol ve 2 asistle aynı toplam katkıya ulaştı. İki futbolcunun toplam katkısı eşit olsa da bu sayıya ulaşma biçimleri farklılık gösterdi.

SHOMURODOV VE MUÇİ DE İLK SIRALARDA

Başakşehir'in Özbekistanlı forveti Eldor Shomurodov, listede 8 gol ve 1 asistle yer aldı. Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ernest Muçi ise gol atmaktan çok asist üretimiyle öne çıktı. Muçi, 3 gol ve 6 asistle toplam 9 skor katkısı sağladı. Böylece Vlahovic, Benedyczak, Shomurodov ve Muçi, toplam 9'ar katkıyla aynı grupta sıralandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi