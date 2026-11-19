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Fatih Laleli'de sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sopa fırlattığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ALACAK VERECEK MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Fatih ilçesine bağlı Laleli'de bir iş merkezinin girişinde meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkelenen taraflar, iş merkezinin önünde birbirlerine saldırdı.

CAM SİLME SOPALARIYLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Kavga sırasında taraflar, cam temizlemek için kullanılan uzun saplı malzemeleri birbirlerine karşı kullandı. Sopalarla birbirlerine saldıran gruplar nedeniyle iş merkezinin girişinde gergin anlar yaşandı.

KAVGA BİTTİ, TEHDİTLER DEVAM ETTİ

Bir süre devam eden kavganın ardından taraflar birbirlerinden uzaklaştı. Ancak gerginlik sona ermedi. İki grup, karşılıklı tehditler savurmaya devam ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı