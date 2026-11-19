Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen APEC Zirvesi, ABD ve Rusya liderlerinin dikkat çeken buluşmasına sahne oldu. Trump, Putin ile görüşmek üzere salona girdiği sırada Rus lideri işaret ederek esprili bir şekilde "Kim o? O benim arkadaşım" ifadelerini kullandı. Trump'ın sözlerinin ardından iki lider tokalaşarak birbirlerini selamladı. O anlar görüşmeyi takip eden kameralar tarafından kaydedildi.

"YILLARDIR ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Putin'i selamlamasının ardından açıklamalarda bulunan Trump, Rus liderle uzun yıllara dayanan ilişkilerine vurgu yaptı. İki liderin birbirini uzun zamandır tanıdığını belirten ABD Başkanı, "Uzun yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Bu görüşmeden çok sayıda harika sonuç çıkabileceğini düşünüyorum" dedi. Trump, Çin'de gerçekleştirilecek diğer görüşmelerin de olumlu gelişmelere zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

GÖRÜŞMEYE ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI

Trump ile Putin arasındaki görüşmede iki ülkenin üst düzey yetkilileri de hazır bulundu. ABD Başkanı'na Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent eşlik ederken, Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey isimler yer aldı. İki liderin tokalaşmasının ardından heyetler arasındaki görüşmelere geçildi.

UKRAYNA SAVAŞI DA MASADAYDI

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-Rusya ilişkileri ele alındı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki liderin Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri değerlendirdiğini bildirdi. Putin'in görüşmeden son derece iyi bir ruh haliyle ayrıldığını belirten Uşakov, temasların olumlu geçtiğini söyledi. Ancak herhangi bir somut anlaşma duyurulmadı.

GÖZLER ÜÇLÜ ZİRVEYE ÇEVRİLDİ

Trump ve Putin'in ikili görüşmesinin ardından dikkatler Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı üçlü zirveye çevrildi. ABD, Rusya ve Çin liderlerinin buluşmasında küresel güvenlik, Ukrayna savaşı, nükleer silahların sınırlandırılması ve uluslararası ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Trump'ın Putin'e yönelik samimi sözleri ise kritik diplomatik temaslar öncesinde dikkat çeken anlardan biri oldu.