Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği tarihi zirveye götürdüğü özel çantalar dikkat çekti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Putin'in korumaları, Rus liderin sağlık bilgilerini yabancı istihbarat servislerinden gizlemek amacıyla tuvalet atıklarını özel bir çantada topluyor. Daha önce de gündeme gelen sıra dışı güvenlik uygulaması yeniden tartışma yaratırken, zirvede Putin'in nükleer komuta çantasının görüntülenmesi dikkat çekti.

PUTİN'İN GİZEMLİ ÇANTASI YENİDEN GÜNDEMDE

İngiliz Daily Star gazetesinin 19 Kasım tarihli haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'ne geniş güvenlik önlemleri altında katıldı. Rus liderin beraberindeki korumaların taşıdığı özel çantalar dikkat çekerken, yabancı ülkelerde tuvalet atıklarının toplandığına ilişkin daha önce ortaya atılan iddialar yeniden gündeme geldi. İngiliz basını, bu uygulamanın Putin'in sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yabancı istihbarat servislerinin eline geçmesini önlemeyi amaçladığını yazdı.

TUVALET ATIKLARI MOSKOVA'YA GÖTÜRÜLÜYOR İDDİASI

Fransız Paris Match dergisinin 2022 yılında yayımladığı araştırmaya göre Putin'in yurt dışı seyahatlerinde Rusya Federal Koruma Servisine (FSO) bağlı görevliler, Rus liderin idrar ve dışkısını özel paketlerde topluyor. İddiaya göre bu paketler özel bir çantaya yerleştirilerek Rusya'ya götürülüyor. Böylece yabancı istihbarat kuruluşlarının biyolojik örnekleri inceleyerek Putin'in sağlık durumuna ilişkin bilgi edinmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ancak uygulamanın Çin'deki son ziyarette de gerçekleştirildiğine ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

İLK OLARAK FRANSA ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İddiaların geçmişi 2017 yılına kadar uzanıyor. Paris Match için araştırma yapan gazeteciler Régis Gente ve Mihail Rubin, uygulamanın Putin'in 29 Mayıs 2017'de Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyarette kullanıldığını öne sürdü. Benzer bir uygulamanın Ekim 2019'da Suudi Arabistan ziyareti sırasında da gerçekleştirildiği iddia edildi. Gazetecilere göre güvenlik görevlileri, biyolojik örneklerin ziyaret edilen ülkelerde kalmamasına özel önem veriyor.

AMAÇ SAĞLIK BİLGİLERİNİ GİZLEMEK

İngiliz basınında yer alan değerlendirmelerde, biyolojik örneklerin laboratuvar ortamında incelenmesiyle kişinin sağlık durumuna ilişkin bazı bilgilerin elde edilebileceğine dikkat çekildi. Putin'in korumalarının da olası istihbarat faaliyetlerine karşı böyle bir yöntem uyguladığı iddia edildi. Ancak Kremlin, söz konusu uygulamayı resmi olarak doğrulamadı. İddialar, Putin'in herhangi bir hastalığı bulunduğuna ilişkin kanıt oluşturmuyor.

NÜKLEER KOMUTA ÇANTASI KAMERALARA YANSIDI

Çin'deki zirvede doğrulanan bir başka ayrıntı ise Putin'in nükleer komuta çantasının görüntülenmesi oldu. Rus devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde gazeteci Yevgeniy Popov, siyah çanta taşıyan bir deniz subayına bunun nükleer komuta çantası olup olmadığını sordu. Subay, çantanın gerçek olduğunu doğruladı. Cheget adı verilen sistem, Rusya'nın nükleer kuvvetleriyle ilgili emir ve iletişim süreçlerinde kullanılan özel bir komuta cihazı olarak biliniyor.

İKİ ÇANTA BİRBİRİNDEN FARKLI

Putin'in nükleer komuta çantası ile tuvalet atıklarının taşındığı iddia edilen çanta aynı sistem değil. Nükleer komuta çantasının Çin'deki zirvede bulunduğu görüntülerle doğrulanırken, biyolojik atıkların taşınmasına ilişkin iddia önceki yıllarda yayımlanan araştırmalara dayanıyor. Rusya yönetimi, bu ikinci uygulamaya ilişkin kamuoyuna doğrulanabilir bir açıklama yapmış değil.

TARİHİ ZİRVEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Putin, Çin'deki APEC Zirvesi kapsamında Trump ve Şi Cinping ile bir araya geldi. Küresel güvenlik, Ukrayna savaşı ve nükleer silahların ele alındığı buluşmada Rus liderin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Korumaların taşıdığı balistik koruma çantaları ve nükleer komuta sistemi de zirvenin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.