GAZİOSMANPAŞA'da 'Yemek siparişiniz var' yalanıyla kapıyı açtıran 2 şüpheli, Kenan H.'yi darbedip silahla tehdit etti. Yaklaşık 430 bin liralık ziynet eşyası ve dövizi alıp, parayı ise hesaplarına transfer ettiren 2 şüpheli kaçtı. Kenan H., "Silahla kafama vurdu. Diğer kişi de içeride koltukları kaldırdı, kutuların içine baktı ve çekmeceleri açtı. İçeriden altın dolar alarak, bir miktar parayı hesaplarına transfer ettirdiler. Toplamda 430 bin lira civarında param gitti." dedi.

Olay, 29 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın 2'nci katında oturan Kenan H.'nin yaşadığı dairenin önüne gelen şüpheliler zili çaldı. 'Yemek siparişiniz var' diyerek kapıyı açtıran yabancı uyruklu 2 şüpheli, aralık bulunan kapıyı tekmeleyerek zorla içeri girdi. Kenan H.'yi darbedip silahla tehdit eden şüpheliler; evde bulunan ziynet eşyası ve dövizi alıp, bir miktar parayı da kendi hesaplarına zorla transfer ettirerek kaçtı. Yaklaşık 430 bin lirasının gasbedildiğini belirten Kenan H., şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

PİDECİDEN PAKET YAPTIRIP APARTMANA ÇIKTILAR

Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, olay öncesinde evin yakınındaki bir pideciye girip paket yaptırdıkları, ardından daireye gittikleri, kısa süre sonra da apartmandan çıkarak uzaklaştıkları anlar yer alıyor.

YEMEK SİPARİŞİNİZ VAR DEYİP KAPIYI AÇTIRDILAR

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kenan H., "Saat 15.00 sıralarında, elinde yemek poşetiyle gelerek 'Yemek siparişiniz var' dedi. Ben de kapıyı açtım 'Yemek siparişim yok' dedim. Kapıyı kapattığım sırada tekmeyle kapıya vurup beni darbetmeye başladı. Silahla kafama vurdu. Diğer kişi de içeride koltukları kaldırdı, kutuların içine baktı ve çekmeceleri açtı. İçeriden altın dolar alarak, bir miktar parayı hesaplarına transfer ettirdiler. Toplamda 430 bin lira civarında param gitti. Rüya görüyormuş gibi hissettim, korktum. Darp raporu aldım. Gözlerim morarmıştı. 2 kişiydiler, ikisini de tanımıyorum. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne doğru kaçtılar. Bizim aşağıdaki pideciden güveç alıp geliyorlar." dedi.

PİDECİ: KAN REVAN İÇİNDEYDİ

Şüphelilerin pide aldığı iş yerinin sahibi Serkan Demir ise "Komşumuz Kenan kardeşimiz geldi, kan revan içindeydi. 'Abi koş eve silahlı soyguncular geldi. Kafama silah dayadılar, beni gasbettiler' dedi. Ben de panikle telefonumu aldım yanıma, yukarı çıktım. Ne olduğunu sorduğumda, 'Abi kafama silah dayadılar; yaklaşık 400 bin lira paramı aldılar' dedi. Ben polis ekiplerine haber verdim. Polis ekipleri sağ olsunlar 5 dakikada geldi, ilgilendiler arkadaşla. İlk önce bize uğramış soyguncular. Pide almışlar bizden. Ardından yukarıya 'Siparişiniz var' diye çıkmışlar. O şekilde evine girip arkadaşı darbederek gasbetmişler. Her yeri talan etmişler evde, ziynet eşyası ve paraları aramışlar. Çok rahat tavırları vardı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı