Samsun'da eski sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları eşine gönderdiği gerekçesiyle yargılanan kadın, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da avukat Ö.G., eski sevgilisi Ş.Ö. (29) adlı kadının, ilişkileri sırasında birlikte çektirdikleri fotoğrafları eşine göndermesi üzerine şikayetçi oldu. Ş.Ö. hakkında Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında söz alan müşteki Ö.G., sanıkla daha önce yaşamak istemediği bir ilişki yaşadığını ve daha sonra bu ilişkiyi sonlandırdığını belirterek, "Sanık o dönem çalışmadığı için benim sağladığım maddi imkanlarla hayatını idame ettiriyordu. Bu imkanları kaybettiğinden dolayı bunun hırsıyla birlikte çekilmiş olduğumuz fotoğrafları benim 25 yıllık eşime gönderdi. Instagram üzerinden sahte hesaplardan bu fotoğrafları eşime gönderdi. Tek amacı ayrılığın verdiği hırsla benden intikam almaktır. Birlikte çekilmiş olduğumuz özel fotoğrafları rızam olmaksızın eşime göndermiştir. Atılı suçu işlemiştir. Cezalandırılmasını talep ediyorum, kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Sanık Ş.Ö. ise savunmasında müştekiyle 5 yıllık bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Bana evli olduğunu söylemedi, boşandığını söyledi. Müştekiye sinirlenmiştim. Müştekinin eşine müştekiyle birlikte olduğumuz fotoğrafları gönderdim. Ben bir kez gönderdim. Bu fotoğraflar müstehcen fotoğraflar değildi, normal fotoğraflardı. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, Ş.Ö.'yü 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, avukat Ö.G.'nin Ş.Ö. hakkında yaptığı şikayet doğrultusunda aynı kişinin tehdit ve şantaj suçlarından da yargılandığı davanın Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı