ABD'de Miami'den Atlanta'ya seyahat eden yolcular, uçuşun ardından valizlerini almak için yaklaşık 2 saat bekledi. Ancak bagaj bandından çıkan onlarca valizin kahverengi bir maddeyle kaplandığını gören yolcular büyük şaşkınlık yaşadı. İlk başta maddenin dışkı olduğunu düşünen yolcular duruma tepki gösterirken, havayolu şirketinden gelen açıklama olayın seyrini değiştirdi. Valizlere bulaşan maddenin bir yolcunun bagajından sızan sıvılaşmış fıstık ezmesi olduğu açıklandı.

İKİ SAAT BEKLEDİLER, VALİZLERİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Olay, 16 Kasım Pazartesi akşamı ABD'nin Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. American Airlines'ın Miami'den Atlanta'ya gerçekleştirdiği 2609 sefer sayılı uçuşun yolcuları, bagajlarını teslim almak için yaklaşık iki saat bekledi. Sekiz numaralı bagaj bandında valizlerin görünmesiyle birlikte ise yolcular neye uğradığını şaşırdı. Onlarca valizin üzerinde yoğun ve yapışkan kahverengi bir madde bulunduğu görüldü.

"VALİZLERİN ÜZERİNDE DIŞKI VAR!"

Yaşananları cep telefonuyla kaydeden yolculardan Derick McCallum, valizleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bagajların dışkıya benzeyen bir maddeyle kaplandığını söyleyen McCallum, "Şimdi valizleri getiriyorlar, üzerlerinde dışkı var. Şuna bakın!" diyerek tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından video 1,3 milyondan fazla izlendi. Yolculardan Billy Johnson ise insanların valizleri görünce bağırmaya başladığını ve kimsenin ne olduğunu anlayamadığını anlattı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Olayın ardından açıklama yapan American Airlines, valizlere bulaşan maddenin insan dışkısı olmadığını duyurdu. Şirket, yapılan inceleme sonucunda bir yolcunun teslim ettiği bagajda bulunan fıstık ezmesinin uçuş sırasında sızdığının belirlendiğini açıkladı. Sıvılaşan fıstık ezmesinin çevredeki diğer valizlere bulaştığı ve bagajların bu nedenle kahverengi maddeyle kaplandığı belirtildi.

"BU KADAR VALİZİ KAPLAMAK İÇİN NE KADAR FISTIK EZMESİ GEREKİR?"

Havayolu şirketinin açıklaması bazı yolcuları ikna etmedi. Görüntüleri kaydeden McCallum, onlarca valizin aynı maddeyle kaplanmasına anlam veremediğini belirterek, "Birisi gerçekten fıstık ezmesi koymuş olsa bile bu kadar valizi kaplamak için ne kadar fıstık ezmesi gerekir?" diye sordu. Yolcular, bagajların neden bu kadar uzun süre bekletildiğine ilişkin de açıklama istedi.

VALİZLERİNİ KENDİLERİ TEMİZLEMEK ZORUNDA KALDILAR

Yolcular, yaklaşık iki saatlik bekleyişin ardından teslim aldıkları valizlerin üzerindeki yapışkan maddeyi ıslak mendil ve kağıt havlularla temizlemek zorunda kaldıklarını anlattı. Havayolu şirketi ise yaşanan olay nedeniyle özür dileyerek etkilenen müşterilerle doğrudan iletişime geçileceğini ve mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışılacağını bildirdi. Yolculara herhangi bir tazminat ödenip ödenmeyeceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.