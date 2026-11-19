ABD'nin California eyaletinde 2022 yılında çöp poşetinin içinde kesik başı bulunan 73 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Dört yıl sonra DNA testiyle kimliği belirlenen Paul Wesley Fitzmaurice Jr.'ın, kızı tarafından öldürüldüğü ve eşinin de cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği şüphesiyle iki kadın gözaltına alındı. Anne ve kızın, adamın yaşadığı izlenimini sürdürerek emekli maaşı ve sosyal güvenlik ödemelerini almaya devam ettiği belirlendi.

KÖPEĞİNİ GEZDİRİRKEN KESİK BAŞ BULDU

Olay, 28 Eylül 2022'de California'nın Foresthill bölgesindeki Todd Valley'de meydana geldi. Köpeğini gezdiren bir kadın, çöp poşetinin içerisinde kesilmiş bir insan başı buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler inceleme başlatırken, kalıntıların ileri derecede bozulmuş olması nedeniyle kurbanın kimliği belirlenemedi. Yapılan otopsi, robot resim çalışmaları ve ulusal DNA veri tabanındaki aramalar da sonuç vermedi.

DÖRT YIL SONRA DNA TESTİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Soruşturmada dönüm noktası, Ocak 2024'te adli genetik soy araştırmasının devreye girmesiyle yaşandı. Özel bir laboratuvarda yapılan incelemeler sonucunda kurbanın uzak akrabalarına ulaşıldı. FBI'ın da destek verdiği çalışmalar kapsamında alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı ve kesik başın 73 yaşındaki Paul Wesley Fitzmaurice Jr.'a ait olduğu belirlendi. Adamın bugüne kadar kayıp olarak bildirilmediği ortaya çıktı.

KIZI CİNAYETLE, EŞİ DELİLLERİ GİZLEMEKLE SUÇLANIYOR

Kimlik tespitinin ardından soruşturmayı derinleştiren dedektifler, Fitzmaurice'in son olarak Citrus Heights kentindeki evinde eşi ve kızıyla yaşadığını belirledi. Polis, 17 Kasım 2026'da aileye ait eve baskın düzenledi. Operasyonda 45 yaşındaki Mary Fitzmaurice cinayet şüphesiyle, 75 yaşındaki annesi Georgia "Gwenn" Fitzmaurice ise suça yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alındı. Yetkililer, Mary'nin babasını evde öldürdüğünü, annesinin de cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini değerlendiriyor.

ÖLDÜĞÜNÜ GİZLEYİP MAAŞINI ALMAYA DEVAM ETMİŞLER

Placer County Şerifi Wayne Woo, soruşturmada en dikkat çekici ayrıntılardan birinin anne ve kızın dört yıl boyunca adamın hayatta olduğu izlenimini sürdürmesi olduğunu açıkladı. Şüphelilerin akrabalarına Fitzmaurice'in içine kapanık yaşadığını, zaman zaman günlerce ortadan kaybolduğunu ve madde bağımlılığı sorunları olabileceğini söyledikleri belirtildi. Woo, iki kadının bu süreçte adamın sosyal güvenlik ödemelerini ve emekli maaşını almaya devam ettiklerini bildirdi.

CESEDİN GERİ KALANI HALA BULUNAMADI

Polis ekiplerinin aile evinde gerçekleştirdiği aramalarda Fitzmaurice'e ait başka insan kalıntısına rastlanmadı. Cinayetin nedeni ve cesedin neden Foresthill bölgesine götürüldüğü henüz açıklığa kavuşmadı. Savcılık, anne ve kız hakkındaki delilleri incelemeyi sürdürürken, maaş ödemeleri nedeniyle ek suçlamaların yöneltilebileceğini belirtti. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.