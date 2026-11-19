Emre Belözoğlu gözünün yaşına bakmayacak! Fenerbahçe'de yeni düzenGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, milli arada takımın oyun anlayışını değiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli ekipte forma rekabetini artırmayı hedefleyen Belözoğlu, kadro tercihlerinde futbolcuların isimlerine değil, performanslarına göre karar verecek.
- Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Çorum deplasmanında çıkan Emre Belözoğlu, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
- Belözoğlu, kadro tercihlerini futbolcuların sahadaki performansına göre şekillendirecek; hiçbir oyuncuya ismi veya geçmiş başarıları nedeniyle ayrıcalık tanınmayacak.
- Altyapıdan yetişen Yiğit Efe Demir'e özel önem veren Belözoğlu'nun altyapı oyuncularını daha fazla değerlendirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Çorum deplasmanında çıkan ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Emre Belözoğlu, milli arayı takımın eksiklerini gidermek için değerlendirdi. 46 yaşındaki teknik adam, savunma organizasyonunu güçlendirirken futbolcuların bireysel yeteneklerini daha etkili kullanabilecekleri bir oyun sistemi oluşturmayı hedefliyor.
İSİMLERE DEĞİL PERFORMANSA BAKACAK
Belözoğlu'nun yeni dönemde kadro tercihlerini tamamen futbolcuların sahadaki performanslarına göre şekillendireceği öğrenildi. Takımda hiçbir oyuncunun geçmiş başarıları veya ismi nedeniyle ayrıcalık görmemesi gerektiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, forma rekabetini artırarak bütün futbolcuların hazır olmasını istiyor.
YİĞİT EFE DEMİR'E ÖZEL İLGİ
Altyapıdan yetişen genç oyunculara da fırsat vermeyi planlayan Emre Belözoğlu'nun, Yiğit Efe Demir'e ayrı bir önem verdiği belirtildi. Genç futbolcuyu takımın değerli isimlerinden biri olarak gördüğü aktarılan Belözoğlu'nun, önümüzdeki süreçte altyapı oyuncularını daha fazla değerlendirmesi bekleniyor.
GÖZLER KOCAELİSPOR MAÇINDA
Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Çorum karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından bu mücadele, Emre Belözoğlu'nun milli arada üzerinde çalıştığı yeni oyun anlayışının sahaya nasıl yansıyacağını gösterecek.
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