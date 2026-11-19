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Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Çorum deplasmanında çıkan ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Emre Belözoğlu, milli arayı takımın eksiklerini gidermek için değerlendirdi. 46 yaşındaki teknik adam, savunma organizasyonunu güçlendirirken futbolcuların bireysel yeteneklerini daha etkili kullanabilecekleri bir oyun sistemi oluşturmayı hedefliyor.

İSİMLERE DEĞİL PERFORMANSA BAKACAK

Belözoğlu'nun yeni dönemde kadro tercihlerini tamamen futbolcuların sahadaki performanslarına göre şekillendireceği öğrenildi. Takımda hiçbir oyuncunun geçmiş başarıları veya ismi nedeniyle ayrıcalık görmemesi gerektiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, forma rekabetini artırarak bütün futbolcuların hazır olmasını istiyor.