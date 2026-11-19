Eyüpspor'da sürpriz gelişme! Kulüp eski sahiplerine iade edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçen Eyüpspor'da yeni bir gelişme yaşandı. Kulüp, eski sahipleri Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a iade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 7 Kasım 2025'te gözaltına alındı. Özkaya, 10 Kasım 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EYÜPSPOR'A TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Özkaya'nın tutukluluğu devam ederken 16 Ocak 2026 tarihinde sahibi ve ortağı olduğu 8 şirket ile Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Murat Özkaya, 6 Mayıs'ta ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.
KULÜP ESKİ SAHİPLERİNE İADE EDİLDİ
Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre TMSF yönetimindeki Eyüpspor, Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a iade edildi.