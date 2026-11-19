Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 7 Kasım 2025'te gözaltına alındı. Özkaya, 10 Kasım 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EYÜPSPOR'A TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Özkaya'nın tutukluluğu devam ederken 16 Ocak 2026 tarihinde sahibi ve ortağı olduğu 8 şirket ile Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Murat Özkaya, 6 Mayıs'ta ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

KULÜP ESKİ SAHİPLERİNE İADE EDİLDİ

Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre TMSF yönetimindeki Eyüpspor, Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a iade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi