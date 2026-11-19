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Garanti BBVA, DenizBank ile sürdürdüğü Bonus Kredi Kartı Programı ortaklığının 6 Aralık 2026 itibarıyla sona ereceğini duyurdu. İki banka arasındaki iş birliğinin sonlandırılmasının ticari gerekçelerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

DENİZBANK KARTLARINDA BONUS AVANTAJLARI SONA ERECEK

Belirlenen tarihten itibaren DenizBank'ın Bonus logolu kredi kartları ve DenizBank POS cihazları, Garanti BBVA'nın Bonus ortaklık sisteminden ayrılacak. DenizBank müşterileri, ortak Bonus kampanyalarından, puan kazanma ve kullanma imkanlarından ve anlaşmalı taksit seçeneklerinden yararlanamayacak.

Kartların yenilenmesi, mevcut taksitli borçların durumu ve yeni sadakat programına ilişkin ayrıntıların DenizBank tarafından müşterilere duyurulması bekleniyor.

GARANTİ BBVA BONUS PROGRAMINA DEVAM EDECEK

İlk kez 2000 yılında kullanıma sunulan Bonus, 2002 yılından itibaren farklı bankaların katılımıyla geniş bir kredi kartı ağına dönüştü. Garanti BBVA, DenizBank ile ortaklığın sona ermesine rağmen Bonus programının diğer iş ortakları ve üye iş yerleriyle hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi