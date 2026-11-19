Bayern Münih 1 haftada yaptı! Galatasaray taraftarı isyan ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın RAMS Park'taki zemin sorunu tartışılmaya devam ederken, Bayern Münih'in Allianz Arena'da gerçekleştirdiği çim yenileme çalışması dikkatleri çekti. Alman devi, stadyumundaki çim serme işlemini yalnızca bir haftada tamamlayarak sahayı cuma günü oynanacak Köln karşılaşmasına yetiştirdi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Allianz Arena'da yürüttüğü çim serme çalışmalarını bir haftada bitirdi. Alman kulübü, zemini cuma günü oynanacak Köln maçına hazır hale getirirken çalışmaların kısa sürede tamamlanması, Galatasaray'ın RAMS Park'ta yaşadığı zemin sorununu yeniden tartışmaya açtı.
GALATASARAY'IN ZEMİN SORUNU YENİDEN TARTIŞILIYOR
Galatasaray'ın uzun süredir çözüm aradığı RAMS Park zemini, son dönemde sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine neden olmuştu. Bayern Münih'in Allianz Arena'daki çalışmaları bir haftada tamamlaması, iki kulübün stadyum zeminlerine yönelik uygulamalarının karşılaştırılmasına yol açtı.
Alman ekibinin sahasını kısa sürede maça hazır hale getirmesinin ardından Galatasaray'ın RAMS Park'taki zemin sorununa nasıl çözüm bulacağı merak konusu oldu.