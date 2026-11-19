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Rockstar Games'in yeni oyunu GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen bir yayın kesiti, oyunseverler arasında tartışma yarattı. Görüntülerde bir yayıncının oyun içindeki evlerden birine girdiği ve duvarda Fenerbahçe forması giyen bir futbolcunun posterinin bulunduğu görülüyor.

Posterdeki futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğu öne sürülürken görüntünün GTA 6'dan alınıp alınmadığı konusunda farklı görüşler ortaya çıktı.

GERÇEK Mİ, MONTAJ MI?

Görüntülerin gerçek olduğunu savunan bazı kullanıcılar, Rockstar Games'in oyuna Türkiye'den bir futbolcuyu dahil etmiş olabileceğini düşünüyor. Bazı kullanıcılar ise posterin sonradan eklendiğini ve görüntünün düzenlenmiş olabileceğini belirtiyor.

Ancak söz konusu görüntünün GTA 6'nın orijinal sürümünden alındığına veya posterin oyunda gerçekten bulunduğuna ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor. Bu nedenle görüntünün gerçekliği henüz netlik kazanmış değil.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi