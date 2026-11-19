GTA 6 oynamak için altına bez bağladı! Görenler şaşkına döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GTA 6 oynamak isteyen bir oyuncunun yaptığı sıra dışı hazırlık dikkat çekti. Oyunun başından bir an olsun ayrılmak istemeyen genç adam, tuvalete gitmek zorunda kalmamak için yetişkin bezi takarak ekran karşısına geçti. Kulaklığını takıp oyun kumandasını eline alan oyuncunun görüntüleri şaşkınlık yarattı.
Oyun dünyasının yıllardır büyük bir heyecanla beklediği GTA 6, GTA 5'in çıkışından 13 yıl sonra oyuncularla buluştu. Yeni oyuna kavuşmanın heyecanını yaşayan bir oyuncu ise yaptığı sıra dışı hazırlıkla şaşkınlık yarattı. Oyunun başından bir an bile ayrılmak istemeyen genç adam, tuvalete gitmek zorunda kalmamak için altına yetişkin bezi bağlayarak ekran karşısına geçti.
TUVALETE GİTMEMEK İÇİN ALTINA BEZ BAĞLADI
Görüntülerde kulaklık takan genç adamın, üzerinde yetişkin beziyle televizyon karşısında diz çöktüğü görüldü. Oyuncunun tuvalete gitmek yerine bez kullanmayı tercih etmesi, olayın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.