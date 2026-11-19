Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avustralya'da hukuk eğitimi alırken muhasebe alanında çalışan Mia Bailey, hayatını değiştiren bir karar aldı. Yetişkinlere yönelik içerik platformu OnlyFans'ta hesap açan genç kadın, ilk üç günde 25 bin Avustralya doları kazandığını açıkladı. Kısa sürede işinden ayrılan Bailey'nin yeni mesleğine ailesinin verdiği tepki ise dikkat çekti.

İLK ÜÇ GÜNDE 25 BİN DOLAR KAZANDI

Avustralyalı Mia Bailey, hukuk ve kriminoloji eğitimi aldığı dönemde bir şirkette muhasebe kayıtları üzerine çalışıyordu. Ancak yetişkinlere yönelik içerik üretmeye başlamasıyla hayatı değişti. Bailey, OnlyFans platformuna yüklediği ilk videonun ardından üç gün içinde 25 bin Avustralya doları gelir elde ettiğini söyledi.

İlk videosunu cuma günü yayımlayan genç kadın, elde ettiği kazancın ardından pazartesi günü işinden istifa etti.

YILLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Yetişkin içerik üretimini meslek haline getiren Bailey, daha sonra Avustralya'nın Gold Coast bölgesine taşındı. Genç kadının yıllık kazancının yaklaşık 800 bin Avustralya dolarına ulaştığı aktarıldı. Bazı haberlerde ise bu rakamın 1 milyon Avustralya dolarını aştığı belirtildi.

Bailey'nin kazançlarına ilişkin rakamlar kendi açıklamalarına ve basında yer alan bilgilere dayanırken, vergi ve platform kesintileri sonrasındaki net geliri açıklanmadı.

BABASI YER ALDIĞI PROGRAMI İZLEMEYİ REDDETTİ

Mia Bailey'nin meslek değişikliği ailesiyle arasında anlaşmazlıklara da neden oldu. Geleneksel bir ailede büyüdüğünü anlatan Bailey, yakınlarının başlangıçta kararını kabullenmekte zorlandığını söyledi.

Turned On: Dirty Sexy Money adlı reality programında da yer alan genç kadın, babasının programı izlemeyi reddettiğini açıkladı. Bailey, babasının programdaki tartışmaları ve kendisiyle ilgili olumsuz sahneleri görmek istemediğini belirtti.

HUKUK EĞİTİMİNİ TAMAMEN BIRAKMADI

Yetişkin içerik sektöründe yüksek gelir elde etmesine rağmen Bailey, hukuk alanına dönme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadı. Eğitimini sürdürdüğü belirtilen genç kadın, gelecekte hukuk bilgisini içerik üreticilerine destek olmak için kullanmak istediğini ifade etti.

Bailey'nin birkaç gün içinde elde ettiğini söylediği kazanç ve ardından aldığı istifa kararı, meslek değişikliğinin beraberinde getirdiği ailevi sorunlarla birlikte yeniden haber konusu oldu.