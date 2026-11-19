Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Özdemir Araştırma, Ekim 2026 döneminde gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce arasında yapılacak olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verecekleri soruldu.

ERDOĞAN FARK ATTI

Anket sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edenlerin oranı yüzde 62,1 olarak ölçülürken, Muharrem İnce'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 37,9 oldu. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamada, katılımcıların yüzde 27,7'sinin "Oy kullanmam", yüzde 2,3'ünün ise "Söylemek istemiyorum" yanıtını verdiği belirtildi. Bu iki yanıtın, adayların mevcut oy oranları dikkate alınarak oransal şekilde dağıtıldığı kaydedildi.

ARAŞTIRMA 2 BİN 6 KİŞİYLE YAPILDI

Özdemir Araştırma tarafından 22-27 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaya Türkiye genelinde 31 il ve 26 bölgeden toplam 2 bin 6 kişi katıldı. Bilgisayar destekli telefonla görüşme (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmanın hata payı, yüzde 95 güven düzeyinde ±%2,19 olarak açıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi