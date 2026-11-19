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MERSİN'de sahibi 5 sene önce ölünce boş kalan daire, güvercinlerin yuvası oldu. Komşuların şikayeti üzerine girilen daireden bir römork dolusu güvercin dışkısı çıktı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1805 Sokak'ta bulunan apartman dairesi, 5 yıl önce sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından miras paylaşımı süreci nedeniyle uzun süre ilgisiz kaldı. Zaman içerisinde güvercinlerin istilasına uğrayan evde ciddi boyutta kirlilik oluştu. Özellikle balkonda yuvalanan güvercinler, zamanla evin diğer bölümlerine de girdi. Odalar, mutfak ve banyoda kuş yuvaları ve yoğun güvercin dışkısı birikti. Komşular belediyeye haber verdi. Oluşan kirliliğin bit ve pire gibi haşerelerin üremesine zemin hazırladığı tespit edildi.

HALK SAĞLIĞI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen daireyle ilgili, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar alındı. Karar doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü nezaretinde adrese gidildi. Gerekli işlemlerin ardından ekipler tarafından dairede kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Evde biriken çöpler ve güvercin dışkıları tahliye edildi. Daireden bir traktör römorku dolusu güvercin dışkısı çıkarıldı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evde ilaçlama yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı