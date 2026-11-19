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İngiltere'nin uzun soluklu dizilerinden Emmerdale'de canlandırdığı Steve Marchant karakteriyle tanınan Paul Opacic, oyunculuk kariyerinin bilinmeyen yönünü anlattı. Ünlü oyuncu, televizyon ve tiyatro projeleri arasında iş bulamadığı dönemlerde geçimini sağlamak için mutfak fayansları döşediğini açıkladı. Opacic'in çalıştığı evlerden birinde müşterisiyle yaşadığı olay ise şaşkınlık yarattı.

SETLERDEN ÇIKIP FAYANS DÖŞEMEYE BAŞLADI

1996-1999 yılları arasında Emmerdale dizisinde Steve Marchant karakterine hayat veren Paul Opacic, oyunculuk sektöründe çalışmanın her zaman düzenli gelir sağlamadığını anlattı. Televizyon projeleri arasında geçimini sağlamak için farklı işlerde çalıştığını belirten oyuncu, mutfak fayansı döşemekten hiçbir zaman çekinmediğini söyledi.

Dört aylık yoğun bir İngiltere tiyatro turnesini tamamladıktan sonra yeniden fayans ustalığı yapmaya başlayan Opacic, bu süreçte karşılaştığı ilginç bir olayı da anlattı.

MÜŞTERİSİ GİZLİCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, fayans döşemek için gittiği bir evde müşterisinin kendisini tanıdığını söyledi. Opacic'in anlattığına göre müşteri, çalışırken gizlice fotoğrafını çekti ve daha sonra kendisini telefonla aradı.

Müşterisinin, "Görüyorum ki oyunculuğu bırakmışsınız" diyerek kendisiyle alay ettiğini belirten Opacic, bu sözlere verdiği yanıtı da açıkladı.

"GURURUNUZU BİR KENARA BIRAKIP ÇALIŞMANIZ GEREKİR"

Yaşadığı olay karşısında sakinliğini koruduğunu söyleyen oyuncu, müşterisine yalnızca mutfağının fayanslarını döşemek için orada bulunduğunu anlattı.

Opacic, "Gururunuzu bir kenara bırakıp çalışmanız gerekir, ona oraya sadece mutfağının fayanslarını döşemek için geldiğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce büyük bir tiyatro turnesini tamamladığını hatırlatan oyuncu, müşterisinin küçük bir araştırmayla bunu öğrenebileceğini de dile getirdi.

YILLAR SONRA EMMERDALE DİZİSİNE DÖNÜYOR

İşçi sınıfı bir aileden geldiğini belirten Paul Opacic, oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarıyı büyük bir şans olarak değerlendirdi. Televizyon projeleri arasında el emeğiyle çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden oyuncu, yıllar sonra kendisini tanınır hale getiren Emmerdale dizisine dönmeye hazırlanıyor.

Yapımcılardan yeniden teklif alan Opacic'in dizinin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

PAUL OPACIC KİMDİR?

İngiliz oyuncu Paul Opacic, 1996-1999 yılları arasında Emmerdale dizisinde canlandırdığı Steve Marchant karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Kariyeri boyunca Hollyoaks, Bad Girls ve Waterloo Road gibi televizyon yapımlarında rol aldı. Tiyatro sahnelerinde de çalışmalarını sürdüren oyuncu, mesleğinin yanı sıra fayans ustalığı yaparak geçimini sağladığı dönemleri anlattı.