Kırım Muhtar Cumhuriyeti için hazırlıkların tamamlandığını belirten Kırımoğlu, Ukrayna yönetimiyle gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Devam eden savaşın anayasal düzenlemeleri engellediğini ifade eden Kırımoğlu, "Muhtariyete dair her konuda anlaştık. Yüz binlerce sürgün Kırımlı, kendi ana vatanında, kendi bayrağı altında yaşamak için yeniden dönecek" dedi.

"ATEŞKES DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞIN MOLASI OLUR"

Türkiye gazetesindeki habere göre; Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki barış görüşmelerini değerlendiren Kırımoğlu, kalıcı barışın ancak Kırım dahil işgal altındaki tüm Ukrayna topraklarının iadesiyle mümkün olacağını savundu. Olası ateşkesin Rusya'ya zaman kazandıracağını öne süren Kırımoğlu, "Bu sadece zaman kazanma manevrası olur. Daha büyük bir savaş için taraflar nefes alacak" ifadelerini kullandı. Rusya'nın askeri kayıplar ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle zorlandığını da ileri sürdü.

"HEDEF TÜRKSÜZ BİR ASYA VE ANADOLU"

Rusya'nın bölgesel hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kırımoğlu, Aleksandr Dugin'in paylaştığını belirttiği haritada Türkiye ve birçok Türk cumhuriyetinin Rus toprağı olarak gösterildiğini öne sürdü. Bu yaklaşımı "Türksüz bir Asya, Kafkasya ve Anadolu" hedefi olarak nitelendiren Kırımoğlu, Kırım'ın Türkiye'nin Karadeniz güvenliği açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

SÜRGÜNDE CUMHURİYET İLANI MASADA

Ukrayna makamlarıyla özerklik konusunda mutabakata vardıklarını yineleyen Kırımoğlu, şartların gerektirmesi halinde sürgünde cumhuriyet ilan edebileceklerini söyledi. Türkiye'nin 2014'teki Rus işgalinden bu yana Kırım konusunda kararlı bir tutum sergilediğini belirten Kırımoğlu, önceliklerinin özgür Kırım'a dönmek olduğunu ifade etti.

"VUSLAT UZAK DEĞİL"

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon, dünya genelinde ise 7 milyondan fazla Kırım Tatarı yaşadığını belirten Kırımoğlu, yüz binlerce kişinin ana vatanına dönmeyi beklediğini söyledi. Rusya'nın işgal sonrasında yarımadaya yaklaşık 1 milyon Rus yerleştirdiğini öne süren Kırımoğlu, "Yarımadamız gerçek sahiplerini bekliyor. Vuslat uzak değil" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi