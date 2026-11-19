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İspanyol devi Real Madrid, geleneksel hale gelen otomobil hediye organizasyonunu bu yıl da gerçekleştirdi. Kulübün otomotiv sponsoru BMW, her yıl olduğu gibi futbolculara yeni araçlar tahsis etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen etkinlikte birbirinden lüks otomobiller sergilenirken milli yıldızımız Arda Güler de yeni aracını seçen isimler arasında yer aldı.

BERNABEU STADI OTOMOBİL GALERİSİNE DÖNDÜ

Real Madrid'in uzun süredir devam eden otomobil sponsorluğu kapsamında düzenlediği geleneksel etkinlik, bu yıl da dikkat çekici görüntülere sahne oldu. İspanyol ekibinin futbolcularına sunulan BMW marka otomobiller, Santiago Bernabeu Stadı'nın zeminine yerleştirildi.

Farklı modellerdeki çok sayıda aracın yan yana sıralandığı organizasyonda futbolculara yeni sezon boyunca kullanacakları otomobilleri seçme imkanı tanındı. Stadın tribünlerinden çekilen fotoğraflarda, futbol sahasının adeta dev bir otomobil galerisine dönüştüğü görüldü.

ARDA GÜLER DE YENİ OTOMOBİLİNİ SEÇİYOR

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler de kulübün geleneksel otomobil organizasyonunda yer alan isimlerden biri oldu. Takım arkadaşları gibi BMW'nin sunduğu modeller arasından tercih yapma fırsatı bulan genç yıldızın hangi otomobili seçeceği merak konusu oldu. Arda Güler'in tercih ettiği modele ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

HER YIL YENİ OTOMOBİL VERİLİYOR

Real Madrid ile BMW arasındaki sponsorluk anlaşması kapsamında futbolculara her sezon yeni otomobiller tahsis ediliyor. Oyuncular, markanın sunduğu farklı modeller arasından seçim yaparak sezon boyunca kullanacakları araçları belirliyor.

Bu uygulama, futbolcuların otomobillerin kalıcı sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Araçlar sponsorluk kapsamında oyuncuların kullanımına sunuluyor ve sonraki sezon yeni modellerle değiştirilebiliyor.

STADIN ZEMİNİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Bu yılki organizasyonun en dikkat çekici ayrıntısı ise otomobillerin doğrudan Santiago Bernabeu Stadı'nın zemininde sergilenmesi oldu. Etkinlik için sahaya getirilen araçlar geniş bir alana yerleştirilirken organizasyona katılan davetliler de otomobilleri yakından inceleme fırsatı buldu. Real Madrid'in geleneksel hale getirdiği etkinlikte Arda Güler'in de yer alması, organizasyonu Türk futbolseverler açısından ayrıca ilgi çekici hale getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi