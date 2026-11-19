Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD donanması, İran çevresindeki askeri varlığında yeni bir düzenlemeye gitti. Japonya merkezli USS George Washington uçak gemisinin Orta Doğu'dan ayrılmasının ardından bölgede iki Amerikan uçak gemisi kaldı. ABD Pasifik Filosu Sözcüsü Katie Koenig, geminin yeniden Pasifik Filosu'nun kontrolüne geçtiğini ve Asya-Pasifik bölgesinde rutin faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

ÜÇ UÇAK GEMİSİ AYNI ANDA BÖLGEDE BULUNMUŞTU

USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin bu hafta Orta Doğu'ya ulaşmasıyla ABD'nin bölgedeki uçak gemisi sayısı kısa süreliğine üçe yükselmişti. Ancak ağustos ayında bölgeye gönderilen USS George Washington'ın ayrılmasıyla sayı yeniden ikiye düştü. Nisan ayından bu yana bölgede bulunan USS George H.W. Bush ile USS Theodore Roosevelt, İran çevresindeki Amerikan deniz gücünün temel unsurları olarak görev yapmaya devam ediyor.

İRAN'A YÖNELİK DENİZ ABLUKASI SÜRÜYOR

ABD'nin bölgedeki askeri varlığı yalnızca uçak gemileriyle sınırlı değil. İki uçak gemisine bir düzineden fazla destroyer, kruvazör ve diğer savaş gemileri eşlik ediyor. Amerikan donanması, İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürülmesinde önemli rol oynuyor. Washington yönetimi, İran'ın petrol ihracatını engelleyerek Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM DEVAM EDİYOR

İran ile ABD arasındaki savaşın önemli cephelerinden biri olan Hürmüz Boğazı'nda askeri hareketlilik sürüyor. ABD ordusu, boğaz çevresindeki İran hedeflerine sınırlı saldırılar gerçekleştirirken, deniz taşımacılığındaki aksamalar küresel enerji fiyatlarını etkiliyor. Dünya petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri olan boğazda yaşanan gelişmeler, uluslararası piyasalar tarafından yakından izleniyor.

TRUMP'TAN İRAN'A: ORDUMUZ HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni askeri operasyonlar konusunda farklı açıklamalar yaptı. Amerikan ordusunun olası bir müdahaleye hazır olduğunu vurgulayan Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı Pickaxe Mountain tesisindeki faaliyetlerin takip edildiğini belirtti. Trump, buna karşın İran'a yönelik geniş çaplı yeni saldırılar düzenlenmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu savunarak savaşın askeri açıdan büyük ölçüde sona erdiğini söyledi.

ABD'DE İRAN SAVAŞINA TEPKİ BÜYÜYOR

İran savaşının ekonomik sonuçları ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, ABD iç siyasetinde de tartışmalara neden oluyor. Savaşın kamuoyunda yarattığı rahatsızlığın, kasım ayında gerçekleştirilen ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin yaşadığı kayıplarda etkili olduğu değerlendiriliyor. Trump yönetimi bir yandan İran üzerindeki askeri ve ekonomik baskıyı sürdürürken diğer yandan yeni bir geniş çaplı çatışmanın önüne geçebileceği mesajını veriyor.