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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Instagram hesabından antrenman sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Topa vurduğu sırada görüntülenen milli futbolcunun fiziksel görünümü dikkat çekti.

Siyah-beyazlıların antrenman kıyafetleriyle sahada yer alan Kılıçsoy'un özellikle bacak kaslarının belirginliği, paylaştığı fotoğrafta öne çıktı. Genç futbolcunun fiziksel açıdan güçlü görünümü, antrenman karesinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

15 Ağustos 2005 doğumlu olan Semih Kılıçsoy, 21 yaşında. Transfermarkt verilerine göre 1,78 metre boyundaki santrforun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Beşiktaş ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kılıçsoy, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Genç futbolcu, U21 seviyesinde 12 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi