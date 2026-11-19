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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla öne çıkan Mason Greenwood, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Sport.fr'nin haberine göre Atletico Madrid ve Napoli, 25 yaşındaki İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İki kulübün de ocak ayında transfer girişimlerinde bulunabileceği ifade edildi.

ATLETICO MADRID'DEN TRANSFER HAMLESİ

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Atletico Madrid'in Greenwood'u transfer hedefleri arasına aldığı belirtildi. İspanyol ekibinde Alex Baena'nın Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekmesi ve Ademola Lookman için gelecek tekliflerin değerlendirilebilecek olması nedeniyle kanat bölgesine takviye planlandığı aktarıldı. Atletico Madrid yönetiminin, bu doğrultuda Greenwood'un durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.