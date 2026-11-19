Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 oranında artarak Eylül ayı itibarıyla 173,1 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 oranında artarak Eylül ayı itibarıyla 173,1 milyar ABD doları oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 240,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 oranında artarak 75,1 milyar ABD doları oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve borçlanma senetleri yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,0 oranında artarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,2 oranında artışla 18,7 milyar ABD doları olurken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,7 oranında artışla 21,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 2,7 oranında azalarak 26,0 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 oranında artarak 73,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 0,4 oranında artarak 63,9 milyar ABD doları olurken, kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 16,7 oranında artarak 9,7 milyar ABD dolarına yükseldi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 33,7'sini ABD doları, yüzde 27,3'ünü euro, yüzde 25,5'ini Türk lirası ve yüzde 13,5'ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,5 milyar dolara düşerken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,1 milyar dolara düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı