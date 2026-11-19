Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, konuk olduğu Öykü Cengiz'in programında özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodrum'da bir misafirhanede yaşayan Papuççuoğlu, geçmişte sahip olduğu tüm mülkleri çocuklarına devrettiğini belirterek neden böyle bir karar aldığını anlattı.

Son olarak A.B.İ. dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterini canlandıran Tarık Papuççuoğlu, sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Ajansıyla yaptığı anlaşma kapsamında Bodrum'da bir misafirhanede kalan oyuncu, çocuklarının yanına yerleşmek istemediğini söyledi.

"ŞİRKETİN MİSAFİRHANESİNDE KALIYORUM"

Öykü Cengiz'in programında konuşan Papuççuoğlu, "Bodrum'da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum'daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok" dedi.

"ŞU ANDA KENDİ MÜLKÜM YOK"

Mal varlığını çocuklarına devrettiğini açıklayan usta oyuncu, miras konusundaki düşüncelerini de paylaştı. Papuççuoğlu, "Mülkleri çocuklara dağıttım. Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım. Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi