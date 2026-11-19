Siverek'te devrilen yolcu minibüsünde 2'si ağır 24 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 24 kişi yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 24 kişi yaralandı.
Ş.C. yönetimindeki 60 EA 425 plakalı yolcu minibüsü, kırsal Dilekli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA