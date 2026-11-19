Bir ayda ikinci facia! İnşaatta toprak kaydı, işçi göçük altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanbeyli’de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu şantiyede çalışan 1 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin işçiye ulaşmak için başlattığı kurtarma çalışması sürüyor.
Sultanbeyli’de bir şantiyede kayan toprağın altında kalan işçi için ekipler zamanla yarışıyor. Bölgede çok sayıda ekip görev yapıyor.
TOPRAK KAYDI, İŞÇİ ALTINDA KALDI
Turgut Reis Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada şantiyede çalışan bir işçi, kayan toprağın altında kaldı. Çevredeki işçiler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri şantiye çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise toprak altında kalan işçiye ulaşmak için kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
İSTANBUL’DA BİR AYDA İKİNCİ GÖÇÜK
İstanbul’da 5 Kasım’da da Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana gelmişti. Göçük altında kalan 2 kardeş işçiden biri kurtarılmış, diğerinin cansız bedenine ulaşılmıştı.