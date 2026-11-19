GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Türk bayrağı ve Atatürk posterinin önünde atlarıyla saygı duruşunda bulunmalarıyla gündeme gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, kentte güvenliği sağlıyor. 6 aylık temel eğitimden sonra görev alan atların, 10 Kasım'daki saygı duruşu için 2 yıl çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, 1995 yılından bu yana kentin çeşitli noktalarında güvenliği sağlıyor. Atlı polisler, insan yoğunluğunun olduğu cadde ve parklarda, okul çevrelerinde, mitinglerde, spor müsabakalarında ve toplumsal olaylarda görev yapıyor. Atlar, yaklaşık 6 ay süren ses, duman, ateş, patlama gibi öğelere duyarlılık eğitimlerine tabi tutulduktan sonra göreve başlıyor. Bakım ve sağlık kontrolleri düzenli yapılan atların binicileri ise 4 aylık bir eğitimden sonra görev alıyor. Atlı polisler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bulunduğu alanda saygı duruşunda bulunmalarıyla gündeme geldi. Anmada bir at, ön ayaklarının üzerine çökerek durdu.

HAVUÇLA ÖDÜLLENDİREREK EĞİTTİLER

Atlı Polis Grubu Amiri Mahmut Kılınç, şu anda birlikte 16 at olduğunu söyleyerek, "Atlar için 6 ay, biniciler için 4 ay temel binicilik eğitimimiz var. 4 ay sonunda başarılı olan personelleri atlı kuvvemize alıyoruz. Eğitim kapsamında önce ata koşu malzemelerini kabul ettirmeye çalışıyoruz ve insanları üzerine almasını çalıştırıyoruz. Daha sonra da alanda karşılaşacağımız objelere karşı eğitiyoruz. Atlar bir gün yapmayabilir, ertesi gün yapmayabilir. Bir daha, bir daha deneyerek atlarımızı o eğitimi almasını ve ona şartlandırmamız gerekmektedir. Örneğin bayrak olayında, o bayrak çalışmamızda eğitimimiz 2 sene sürdü. Onu ödüllendirerek yaptık, havuç vererek yaptık; ama 2 sene biz ona sabrettik, emek verdik. Eğer emek vermezsen karşılığında herhangi bir tepki alamazsın. Her at yapmayabilir. Atların içerisinden özellikle yiyeceğe düşkün atları seçip o eğitimi onlara veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılınç, atların duygusal hayvanlar olduğunu ve eğitirken bağ kurmak gerektiğini söyleyerek, "Atların, eğitim verirken kendisini güvende hissetmesini ve güvenini hissettiği andan itibaren de sizin ona iyi davranışlarda bulunarak eğitimini vermeniz gerekiyor. Atları sevmeden veya onlarla iletişim kurmadan, sıkı bir bağ kurmadan başarılı olamazsın. Onların dilinden iyi anlamak gerekir" ifadelerini kullandı.

OKULLARIN ÇEVRESİNDE DEVRİYE

Kılınç, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in talimatıyla insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde ve özellikle okul çevrelerinde görev aldıklarını söyleyerek, "Okullar çevresinde, okul saatlerinin giriş ve çıkışlarında atlı devriye görev yapıyoruz. Oradaki amacımız caydırıcılık özelliği, görünürlüğün atın yüksek olmasından sebeple atlarımız devriye görevini yapıyor. Vatandaşımız ve çocuklardan da olumlu tepki alıyoruz. Ve çocuklara da atların resmi olan bir anı kartı veriyoruz. Onlar için hatıra oluyor. Atların asfalt zeminde yürümesinin herhangi bir sıkıntısı yok. Kuvvemizde veterinerlerimiz ve nalbantlarımız var. Asfalt için özel ayakkabıları var. Veterinerimiz veya nalbandımızım önerisine göre kaç saat asfaltta kalacağını, kaç saat yumuşak zeminde dolaşacağını bu plan doğrultusunda belirleyip, hareket ediyoruz" diye konuştu.

YELELERİNİ ÖREN POLİS: EVLADINIZ GİBİ OLUYOR

Atıyla yakından ilgilenen ve yelelerini tarayıp ören polis memuru Tuğçe Coşkun ise "Atlar çok hisli hayvanlar. Onlarla sadece duygular aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Cinsleri gereği yeleleri ve paçaları çok uzun. Bu yüzden de ekstra bir ilgi ve bakım gerekiyor. Onlarla vakit geçirdikçe daha çok size bağlanıyor ister istemez. Ben de bir kadın gözüyle düşünerek saçlarını örüyorum. Çünkü daha şık duruyor. Onlar da ilgilenildiğini fark ediyorlar bence ve daha iyi hissediyorlar. Bir yerde evladınız gibi oluyor ister istemez. Bir bağ kuruluyor arada. Bir çocuğum olsaydı sanırım onunla da böyle ilgilenirdim. O duyguyla hareket ediyorum. Sanki kendi çocuğumun saçlarını örüyormuş gibi özenle örüyorum ki daha rahat ve konforlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı