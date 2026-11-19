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İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, Ukrayna'nın Lviv kentine gerçekleştirdiği ziyarette Rusya ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin son 10 yıldır Rusya ile fiilen çatışma halinde olduğunu savunan Harry, ihtiyaç duyulması halinde yeniden askeri görev üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

"SAVAŞTA OLMADIĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR"

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde konuşan Prens Harry, İngiltere ile Rusya arasında uzun süredir devam eden bir çatışma bulunduğunu öne sürdü.

Harry, "Üzerimize insansız hava araçları, mermiler ve roketler yağmıyor olması, savaşta olmadığımız anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı verdiği mücadeleden önemli dersler çıkarabileceğini belirten Harry, uluslararası toplumun da Ukrayna'nın deneyimlerinden yararlanması gerektiğini söyledi.

"YÜZDE 100 ORADA OLACAĞIM"

Yeniden orduya katılma ihtimaline ilişkin konuşan Prens Harry, ülkesinin kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve dönmekten çekinmeyeceğini açıkladı.

Harry, "Yeniden görev almam istenirse, böyle bir ihtiyaç doğarsa, gazi ve muvazzaf silah arkadaşlarımın yanında ülkeme hizmet etmek için yüzde 100 orada olacağım" dedi.

The Telegraph'a verdiği röportajda günümüzdeki jeopolitik gelişmelere de değinen Harry, herkesin olası tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

AFGANİSTAN'DA İKİ KEZ GÖREV YAPMIŞTI

Prens Harry, İngiliz ordusunda Apache helikopter pilotu olarak görev yaptığı dönemde Afganistan'a iki kez gönderilmişti.

Aralık 2007-Şubat 2008 ve Eylül 2012-Ocak 2013 dönemlerinde operasyonel görevler üstlenen Harry, 2015 yılında askeri kariyerini sonlandırmıştı.

TRUMP'IN UKRAYNA POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Prens Harry, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna savaşına yaklaşımına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan halkının Ukrayna'ya verdiği destek ile yönetimin tutumu arasında farklılıklar olduğunu savunan Harry, Avrupa'nın ortak bir cephe oluşturduğunu ve ABD'nin desteğinin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

"RUSYA İÇİN BİR ÇIKIŞ STRATEJİSİ OLMALI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yakın bir çalışma ilişkisi bulunduğunu anlatan Harry, Ukrayna'nın savaşı kazandığına inandığını ifade etti.

Ancak Rusya için bir çıkış stratejisi oluşturulması gerektiğini belirten Harry, Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin azaltılmaması çağrısında bulundu.

Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarını da eleştiren Harry, hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve insani yardım noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN BİR ANLAMI OLMALI"

Savaşın yalnızca askeri değil, psikolojik sonuçları da bulunduğunu belirten Prens Harry, sürekli saldırı tehdidinin siviller üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

Yaralı askerler için düzenlediği Invictus Oyunları'na da değinen Harry, Ukrayna halkının direncini överek uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu.