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Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantı öncesinde Hakan Fidan'ın muhalefet milletvekilleriyle tek tek tokalaşması samimi görüntülere sahne oldu. Komisyon salonundaki sıcak atmosfer, önceki toplantılarda yaşanan gerginliklerle tezat oluşturdu.

FİDAN'DAN SİNCAR VE PKK AÇIKLAMASI

Komisyonda dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK varlığının sona erdirilmesine yönelik adımlarından memnuniyet duyduklarını söyledi. Fidan, Irak'ın Sincar'da atacağı somut adımlara paralel olarak Türkiye'nin Başika'daki faaliyetlerinin kademeli biçimde sonlandırılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

FİLİSTİN VE SURİYE MESAJI

Filistin'in Türkiye'nin dış politika öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Fidan, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını hedeflediklerini söyledi. Suriye konusunda ise Kürtler ve Türkmenler dahil bütün kesimlerin eşit vatandaşlık temelinde temsil edildiği kapsayıcı bir siyasi düzeni desteklediklerini ifade etti.

AB İLE YENİ İŞ BİRLİĞİ DÖNEMİ MESAJI

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinen Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi sürecinin hızlandırılması ve Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mekanizmalarına dahil edilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti. Fidan, gerekli siyasi iradenin ortaya konulması halinde AB ile yeni bir iş birliği döneminin başlayabileceğini söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ BÜTÇESİ 64,4 MİLYAR LİRA

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifinin 64,4 milyar lira olduğunu açıkladı. Bakanlığın 2025 yılındaki harcamalarının 36,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Fidan, bütçe gerçekleşme oranının yüzde 91,7 olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi