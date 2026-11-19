Lionel Messi'nin 6 Ekim'de Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği jübile gecesinde yaşanan bir olay gün yüzüne çıktı. Yıldız futbolcunun annesi Celia Maria Cuccittini, oğlunun son kez milli formayı giydiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Gecenin ardından Messi'nin annesi ile İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen Nico Paz arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.

Nico Paz'ın amcası Fabian Paz, La Red radyosuna yaptığı açıklamada o gece yaşananları anlattı. Messi'nin annesinin genç futbolcuyla karşılaştığında duygulandığını belirten Fabian Paz, "Nico soyunma odasından çıktığında Messi'nin annesi ağlıyordu. Onu tanıdığı için selam vermeye gitti. Messi'nin annesi Nico'nun elini tuttu ve ona 'Sen oğlumun veliahtısın' dedi." ifadelerini kullandı.