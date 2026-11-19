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PAKİSTAN'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde yolcu otobüsü ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tankerin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Ormara bölgesi yakınlarındaki Makran Sahil Otoyolu'nda, Turbat kentinden Karaçi'ye gitmekte olan yolcu otobüsü ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklü tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan her iki araç da yanarken, otobüsteki bazı yolcular araç içinde mahsur kaldı.

Polis yetkilileri, otobüs sürücüsünün yüksek hızla sollama yapmaya çalıştığı sırada meydana gelen çarpışmada, 2'si tanker sürücüsü ve 3'ü çocuk olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişinin yaralandığını açıkladı. Ekiplerin otobüs enkazında arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten yetkililer, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralıların Ormara'daki sağlık merkezleri ile donanma hastanesine kaldırıldığı, otoyolun saatlerce trafiğe kapanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı