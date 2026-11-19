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İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, savcılıkta ifade verdi. Altı buçuk saat süren ifadenin ardından hakimlik, Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verdi.

Mustafa Yazıcı

HAYATİ YAZICI KRİTİK KAREDE

Olayın yankıları sürerken bazı basın yayın organlarında Hayati Yazıcı'nın istifa edeceği yönünde haberler çıktı. Ancak Yazıcı, bugünkü AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak bu iddiaları şimdilik boşa düşürdü.