İstifa edeceği söylenen Hayati Yazıcı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Oğlunun fon soruşturması kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından istifa edeceği öne sürülen Hayati Yazıcı, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda görüntülendi.
İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, savcılıkta ifade verdi. Altı buçuk saat süren ifadenin ardından hakimlik, Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verdi.
HAYATİ YAZICI KRİTİK KAREDE
Olayın yankıları sürerken bazı basın yayın organlarında Hayati Yazıcı'nın istifa edeceği yönünde haberler çıktı. Ancak Yazıcı, bugünkü AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak bu iddiaları şimdilik boşa düşürdü.
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