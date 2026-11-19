2 yaşındaki Zehra Evra’nın öldüğü kazadan bir acı haber daha! Ölü sayısı 3'e çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat’ın Niksar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada 2 yaşındaki Zehra Evra Ablak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tedavi gören 27 yaşındaki anne Esra Ablak ile 49 yaşındaki Meryem Baş da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 4 kişi de yaralanmıştı.
- Tokat-Niksar kara yolunda 18 Kasım akşamı iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 yaşındaki Zehra Evra Ablak, anne Esra Ablak (27) ve Meryem Baş (49) tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
- Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi; sürücüler ile 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuk yaralandı.
- Meryem Baş'ın Tokat Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı, Esra Ablak ile kızı Zehra Evra Ablak'ın cenazelerinin Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
Niksar’da dün akşam yaşanan trafik kazasından acı haber geldi. Kazada kızını kaybeden anne Esra Ablak ile aynı araçta bulunan Meryem Baş, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kaza, 18 Kasım akşamı Tokat-Niksar kara yolunun Dönekse mevkiinde meydana geldi. B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil ile M.A. (35) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Meryem Baş (49), Esra Ablak (27) ve çocukları Y.E.A. (4), B.N.A. (5) ve Zehra Evra Ablak (2) yaralandı. Sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Zehra Evra Ablak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ANNE VE KIZI AYNI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Niksar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Esra Ablak ile Meryem Baş da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Meryem Baş’ın Tokat Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Esra Ablak ile kızı Zehra Evra Ablak’ın cenazelerinin Ordu’nun Akkuş ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.