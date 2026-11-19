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90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Pınar Aylin, kızı Maya Tokatlıoğlu ile birlikte “Aşk Tesadüfleri Sever” filminin galasına katıldı. Uzun süredir gözlerden uzak olan Maya'nın son hali gündem olurken, annesini boyuyla geride bırakması da gözlerden kaçmadı.

ANNESİNE BENZERLİĞİYLE KONUŞULDU

Bir dönemin sevilen pop müziği sanatçılarından Pınar Aylin, galada 24 yaşındaki kızı Maya ile birlikte objektiflere poz verdi. Anne-kızın şaşırtan benzerliği öne çıkarken, Maya'nın büyümüş hali büyük ilgi gördü.

"İKİZİNİ DOĞURMUŞ" YORUMLARI YAĞDI

Pınar Aylin ile kızı Maya'nın yan yana kareleri kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. İkilinin arasındaki benzerliği görenler “İkizini doğurmuş” yorumlarında bulunurken, Maya'nın annesinden uzun boylu olması da gecenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Maya Tokatlıoğlu, Pınar Aylin'in eski eşi Mert Tokatlıoğlu ile evliliğinden 2002 yılında dünyaya gelmişti.