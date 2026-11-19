Kurtulmuş, 10 Ağustos’ta 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’da sürecin 3 güvencesi bulunduğunu söyledi. Kurtulmuş’a göre birinci güvence, örgütün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendini feshettiğinin güvenlik birimlerince tespit edilmesi. İkinci güvence, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında 6 bakan ve güvenlik birimlerinin temsilcilerinden oluşan kurul. Üçüncü güvence ise Meclis’te kurulacak İzleme Komisyonu.

“SİYASİ RANT MESELESİ DEĞİLDİR”

Sürecin bir devlet projesi olarak yürütüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye meselesi ne siyasi risk ne de siyasi rant olarak görülebilecek bir meseledir” dedi. Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye süreci millet vicdanı, devlet aklıyla oluşmuş, şekillenmiş, yoğrulmuş bir süreçtir. Bu sürece bundan sonraki aşamalarında kimsenin zarar verme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Önceki komisyonun 21 toplantı yaptığını ve yalnızca 2 toplantıda tutanakların kapalı tutulmasına karar verildiğini hatırlatan Kurtulmuş, siyasetçilere de “ayrılıkçı” bir dil kullanmama çağrısında bulundu.

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