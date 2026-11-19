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Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Avrupa devinin radarına girdi. Alman ekibi Borussia Dortmund'un 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Yunus'u bırakmaya niyeti yok. Galatasaray'ın ancak astronomik bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendireceği belirtiliyor.

BORUSSIA DORTMUND YUNUS AKGÜN'Ü İSTİYOR

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda bir yandan kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalar sürerken diğer yandan mevcut oyunculara yönelik transfer ilgisi artıyor.

Takvim'in haberine göre Alman devi Borussia Dortmund, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün'ü transfer listesine aldı. Bundesliga temsilcisinin 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY'DAN TRANSFER İÇİN TEK ŞART

Borussia Dortmund'un ilgisine rağmen Galatasaray yönetimi ve teknik heyetinin Yunus Akgün'ün ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların, takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü milli futbolcuyu ancak astronomik bir teklif gelmesi halinde bırakmayı değerlendireceği aktarıldı. Galatasaray'ın bu nedenle oyuncunun transferi konusunda aceleci davranmayacağı belirtiliyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN KARARI BELLİ

Avrupa'dan gelen ilgiye rağmen Yunus Akgün'ün de kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZON 4 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla bu sezon 15 resmi karşılaşmada görev alan Yunus Akgün, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Borussia Dortmund'un ilgisinin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi