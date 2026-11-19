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İçişleri Bakanlığı, Hatay'da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı.

Bakanlığın paylaşımına göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Bezar'ın Hatay'ın Antakya ilçesine geldiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirlendi.

UYUŞTURUCU ÜZERİNDEN TANIŞTIĞI KİŞİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Yapılan araştırmalarda, Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. isimli şahısla görüştüğü tespit edildi. M.K., ifadesinde Bezar'ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etti. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.

CESEDİ VARİLDE YAKMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Elde edilen ifadelerde, E.C.K. ve eniştesi N.D.'nin Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedi varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı.

DALGIÇ POLİSLER ÇUVALI NEHİRDE BULDU

Şüphelilerin ifadelerinde olayı doğrulaması üzerine, cesedin atıldığı belirtilen Asi Nehri'nde dalgıç polisler arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramada Bezar'ın cesedi çuval içerisinde bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, "Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor, işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman polislerimizi, Hatay Emniyet Müdürlüğümüzü, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı