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Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinin yayın hayatı beklenenden erken sona eriyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Kerem Alışık ve Doğukan Güngör'ün rol aldığı dizi, 13. bölümüyle izleyicisine veda edecek. 17 Kasım'da 10. bölümü yayınlanan dizinin bu kararla birlikte ekranda yalnızca üç bölümü kaldı.

KEREM ALIŞIK'IN DÖNÜŞ DİZİSİYDİ

Süreç Film'in hazırladığı Haysiyet, uzun bir aradan sonra Kerem Alışık'ı yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıkarmıştı. Usta oyuncu dizide Sadık Karlıova karakterini canlandırıyor. Salı akşamları Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı ile rekabet eden yapım, kısa ömürlü olan diziler arasına girdi.

YÜZDE 15 İNDİRİM DE YETMEDİ

Reklam gelirlerinde yaşanan düşüş, son haftalarda pek çok yapımı maliyetlerini azaltmaya zorladı. Kanalların talebiyle harekete geçen yapım şirketleri, oyuncular başta olmak üzere set ekiplerinden ücretlerinde indirim yapmalarını istemişti. Bu yolla bazı dizilerin yayın hayatının uzatılması hedeflenmişti.

Haysiyet de bu yapımlardan biriydi. Süreç Film'in, kanalın isteği üzerine oyunculardan yüzde 15 indirim talep ettiği ileri sürülmüştü. Ancak bütçede yapılan kısıntı, dizinin ekrandaki yolculuğunu uzatmaya yetmedi.

Böylece Haysiyet, reklam krizinin gölgesinde sezonu tamamlayamadan final kararı alınan diziler listesine eklendi. Sektörde son dönemde art arda gelen erken final haberleri, televizyon dizilerinin yaşadığı zor günleri bir kez daha gözler önüne serdi.