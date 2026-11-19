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Türkiye genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji, 32 kentte vatandaşları sağanak ve fırtınaya karşı uyardı. İstanbul’da dünden bu yana etkili olan lodos deniz ulaşımını aksattı.

32 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19 Kasım Perşembe gününe ilişkin değerlendirmesine göre sarı kodlu uyarı verilen iller şunlar:

Amasya, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak.

RÜZGAR SAATTE 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aynı uyarı Bitlis’in batısı, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ile Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman’ın kuzey kesimlerini de kapsıyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

VALİLİK SAAT VERDİ

İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin değerlendirmelerini paylaşarak kentte rüzgarın 18 Kasım gece ilk saatlerinden itibaren yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtınaya (60-80 km/saat) döneceğini açıkladı. Valiliğe göre fırtına, etkisini 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar sürdürecek.

AKOM CUMA AKŞAMINI İŞARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise fırtınanın daha uzun sürebileceğini bildirdi. AKOM’un haftalık raporuna göre lodosun cuma akşamına kadar kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 85 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve aralıklarla yerel sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Bugün kentte hava sıcaklığının 16-20 derece arasında değişmesi, yağış miktarının ise metrekareye 3-7 kilogram olması öngörülüyor. Raporda 20 Kasım Cuma günü kuvvetli lodos fırtınası ve sağanak, 21 Kasım Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İBB iştiraki Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı. Duyuruya göre Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hatlarında seferler durduruldu.

Gece seferlerinden ise 21.40 Kabataş-Adalar-Bostancı, 21.45 Büyükada-Kadıköy-Kabataş ve 23.30 Kabataş-Kadıköy-Adalar seferleri yapılmayacak. Bunlara ek olarak 00.30 ve 01.00 Karaköy-Kadıköy ile Kadıköy-Karaköy seferleri ve 02.00-04.45 arasındaki Bostancı-Adalar-Bostancı Ring seferleri de iptal edildi.

Rumeli Kavağı-Eminönü Ring Hattı’nda Emirgan İskelesi’ne uğranmayacak. Aşiyan-Üsküdar seferleri Bebek-Üsküdar güzergahından yapılacak. Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring seferleri ise geçici olarak Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahında sürecek.

ÜSKÜDAR’DA METRELERCE DALGA

Kentte dün gün içinde başlayan lodos gece boyunca sürdü. Üsküdar sahilinde boyu metrelerce yükselen dalgalar oluştu, sahilde yürüyen vatandaşlar dalgalardan ıslandı.

OSMANİYE’DE CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Sarı kodlu uyarı verilen illerden Osmaniye’de akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14081 Sokak’ta bir otomobil suda mahsur kalınca bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, araçların suya girmemesi için bir şeridi trafiğe kapattı.

Sanayi Kavşağı’nda rögarlar taştı, Asri Mezarlığı yakınındaki alt geçitte su birikintileri oluştu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı